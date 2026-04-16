Zuvor war Stagnation erwartet worden. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) ‌dürfte zudem im mittleren Zehner-Prozentbereich sinken. In den ersten sechs Monaten schrumpfte der Absatz um ​6,9 Prozent auf gut eine ​Million Tonnen. Als Gründe nannte ​der Vorstand neben einer geringeren Nachfrage auch Lieferunterbrechungen ‌und einen von Überkapazitäten geprägten Wettbewerb.