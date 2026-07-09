Von September bis Mai setzte der Konzern insgesamt 1,557 Millionen Tonnen Schokolade und Kakaoprodukte ab, wie er am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Rückgang um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem das Minus zur Halbjahresperiode noch 6,9 Prozent betragen hatte. Im dritten Quartal allein legte das Volumen dagegen um 5,7 Prozent zu und übertraf damit den Vorjahreswert erstmals seit über zwei Jahren wieder.