Das Unternehmen verdient nicht an den Rohstoffpreisschwankungen, sondern am verarbeiteten Volumen über einen festen Aufschlag. Bei dem sogenannten Kosten-Plus-Modell gibt Barry Callebaut die Rohstoffkosten in der Regel direkt an die Kunden weiter. Die Erhöhungen verdarben diesen aber teils den Appetit für Bestellungen.