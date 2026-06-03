Konkret handelt es sich um eine Anleihe über 900 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2028, eine Anleihe über 700 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2029 sowie eine Anleihe über 850 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2031. Insgesamt sollen Anleihen im Gesamtnennwert von bis zu 600 Millionen Euro zurückgekauft werden.