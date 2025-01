Auch Baader Helvea spricht davon, dass die Kakaopreiserhöhungen begännen, sich auf die Ergebnisse auszuwirken. Vielleicht seien die BC-Produkte auch gar nicht so mengenresistent, wie das Management die Anleger glauben machen wollte. Darüber hinaus werde der Kakaopreis der letzten sechs Monate das System in Zukunft noch mehr unter Druck setzen, so dass weitere Preiserhöhungen (und negative Volumen) notwendig würden. Solange die Dynamik anhalte, befürchte er auch, so der zuständige Analyst, dass die Fortschritte bei der Transformation/Umstrukturierung (BC Next Level) von den Aktionären nicht wahrgenommen würden, auch wenn sie sich langfristig positiv auswirken würden.