Ausserdem müsse man beobachten, wie negativ die Konsumenten auf die weiteren notwendigen Preiserhöhungen in den kommenden Monaten reagieren werden. «Der Rückgang des Volumenwachstums um 7 Prozent im dritten Quartal (gegenüber +3,5 Prozent im ersten Halbjahr 23/24) in Osteuropa, der auf die geringere Nachfrage grosser globaler und regionaler Kunden zurückzuführen ist, könnte einen ersten Einblick in die Risiken möglicher künftiger Auswirkungen weiterer globaler Preiserhöhungen geben», schreibt er.