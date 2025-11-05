Laut Barry Callebaut wurde die Nettoverschuldung auf das 4,5-Fache des wiederkehrenden Gewinns gesenkt, nach dem 6,5-Fachen noch beim Halbjahr. Das war deutlich stärker als von Analysten erwartet. Im kommenden Jahr soll das Verhältnis von Schulden zu Gewinn auf 3,5 sinken. Der freie Geldzufluss erreichte 1,8 Milliarden Franken, rund eine Milliarde mehr als im Vorjahr.