Barry Callebaut hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres (September 2023 bis Mai 2024) Schokolade für insgesamt 7,3 Milliarden Franken verkauft. Das sind in Schweizer Franken 16 Prozent mehr als im Vorjahr. In Lokalwährungen hätte das Plus gar 23 Prozent betragen.