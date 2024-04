Steven Retzlaff, derzeit Präsident des BC-Bereichs Global Cocoa, werde mit sofortiger Wirkung die neu geschaffene Funktion des Executive Chairman der sogenannten «Future Farming Initiative» (FFI) übernehmen und an CEO Peter Feld berichten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Er bleibt damit in der Geschäftsleitung von BC. Nachfolger von Retzlaff als Spartenchef Global Cocoa werde derweil Alain Freymond, heisst es.