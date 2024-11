Trotz des tieferen Gewinns kommen die Aktionäre nun in den Genuss einer unveränderten Dividende von 29 Franken pro Aktie. An der Börse kommen die Zahlen von Barry Callebaut gut an. Die Aktien gewinnen in einem leicht negativen Gesamtmarkt bis zum Börsenschluss 1,2 Prozent an Wert auf 1561 Franken.