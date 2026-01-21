Abspaltung kein Thema

Kein Thema ist eine Abspaltung der Kakao-Sparte, über die noch im Dezember spekuliert worden war. Die Sparte, welche die Beschaffung, den Handel und die Verarbeitung von Kakaobohnen umfasst, verschaffe dem Unternehmen entscheidende Vorteile - namentlich Kostenvorteile, Kontrolle über Qualität und Verfügbarkeit der Kakaobohnen sowie über Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette.