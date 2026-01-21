Barry-Callebaut-CEO Peter Feld gibt sein Amt nach Abschluss des Restrukturierungsprogramms «BC Next Level» ab. Nachfolger des Deutschen wird per 26. Januar 2026 der 54-jährige Niederländer Hein Schumacher, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Nach der Restrukturierung brauche das Unternehmen ein anderes Führungsprofil, sagte Verwaltungsratspräsident Patrick De Maeseneire an einer Telefonkonferenz mit Analysten. «Transformation erfordert einen bestimmten Typ von Führungskraft, Wachstum einen anderen.» Diese Überlegungen seien seit Monaten offen mit Feld diskutiert worden.
Hartes Sparprogramm
Feld hatte den weltgrössten Schokoladenhersteller seit April 2023 durch eine Phase historisch hoher Kakaopreise, volatiler Märkte und geopolitischer Unsicherheiten geführt. Unter seiner Ägide leitete Barry Callebaut ein umfassendes Effizienzprogramm ein, das Einsparungen von rund 250 Millionen Franken vorsieht.
Felds Ablösung erfolgt noch vor Ende der Restrukturierung. 30 von 36 Initiativen seien umgesetzt, sagte De Maeseneire. Felds Vorgehen galt intern wie extern als hart, und die Aktie verlor seit dem Hoch im Jahr 2022 rund die Hälfte an Wert, auch wenn sie sich zuletzt etwas erholte.
Mit Schumacher wechselt Barry Callebaut einen Topshot der Branche ein. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Lebensmittelindustrie mit. Von 2023 bis 2025 war er CEO von Unilever, wo er einen wachstums- und margenorientierten Kurs verfolgte.
Er verfüge über ausgewiesene Erfahrung im Geschäft mit Endkunden und mit Firmenkunden sowie über Routine im Umgang mit volatilen Rohstoffmärkten, hiess es von Seiten seines neuen Arbeitgebers. Schumacher selbst kündigte in der Mitteilung einen stärkeren Fokus auf Kundennähe, Unternehmenskultur und finanzielle Stärke an. Er will auf den Wachstumspfad zurückkehren.
Abspaltung kein Thema
Kein Thema ist eine Abspaltung der Kakao-Sparte, über die noch im Dezember spekuliert worden war. Die Sparte, welche die Beschaffung, den Handel und die Verarbeitung von Kakaobohnen umfasst, verschaffe dem Unternehmen entscheidende Vorteile - namentlich Kostenvorteile, Kontrolle über Qualität und Verfügbarkeit der Kakaobohnen sowie über Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette.
Operativ bleibt die Lage angespannt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (September bis November) brach das Verkaufsvolumen konzernweit um 9,9 Prozent ein und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten deutlich.
Belastend wirkten die anhaltend hohe Preisbelastung für Konsumenten sowie eine dreiwöchige Produktionsunterbrechung in einem Werk in Kanada. Der Umsatz stieg dennoch um 6,4 Prozent auf 3,67 Milliarden Franken, getrieben durch höhere Kakaopreise.
Analysten loben CEO-Wechsel
Positiv wertete das Unternehmen den jüngsten deutlichen Rückgang der Kakaobohnenpreise, die im ersten Quartal im Durchschnitt rund 16 Prozent unter dem Vorjahresniveau lagen. Barry Callebaut sieht darin ein Signal für eine mögliche Stabilisierung der Nachfrage, weist jedoch auf Verzögerungen bei der Weitergabe tieferer Rohstoffpreise an die Endkunden hin.
Den Ausblick bestätigte der Konzern. Er rechnet auch mit einer operativen Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte.
An der Börse wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Aktie legte deutlich zu, wobei Analysten insbesondere den CEO-Wechsel begrüssten. Der designierte Konzernchef geniesse hohes Ansehen bei Investoren, hiess es. Gleichzeitig blieben die Erwartungen an eine rasche operative Erholung angesichts der schwachen Volumenentwicklung gedämpft.
to/rw
(AWP)