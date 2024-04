Der Kakaobohnenpreis ist auf historisch hohem Level. In der Berichtsperiode legte der wichtigste Rohstoff für BC laut einer Mitteilung vom Mittwoch im Schnitt um über 80 Prozent zu. Dafür war einerseits das Wetter in den wichtigsten Anbauländern Ghana und Elfenbeinküste verantwortlich, wie CEO Peter Feld an einer Telefonkonferenz sagte. «Diese Preisspitzen wurden von grossen, industriellen Akteuren noch verstärkt, die sehr spät Kakaobohnen bestellten und durch die Aktivitäten von Hedge Fonds», ergänzte er.