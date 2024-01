Westeuropa mit grösstem Wachstum

Am besten lief es für BC in der Region Westeuropa, in der das Unternehmen etwa einen Drittel der Gesamtmenge verkaufte. Das dortige Verkaufsvolumen legte um fast 5 Prozent zu, allerdings wegen des Vorfalls in Wieze im Vorjahr auf Grundlage einer tiefen Vergleichsbasis.