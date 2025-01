Man habe diesbezüglich im ersten Quartal «deutliche Fortschritte» bei der Umsetzung gemacht, heisst es in der heutigen Mitteilung. So seien in vielen Ländern die Sozialplänge abgeschlossen worden. Fortschritte habe es zudem bei den Verhandlungen über die Schliessung des Standorts Intra in Italien gegeben. Und auch die Eröffnung eines Kompetenzzentrums für Künstliche Intelligenz (KI) in Singapur sowie weitgreifende Massnahmen zur besseren Planung und verbesserter operativer Umsetzung würden gut voranschreiten.