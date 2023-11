Vier Pfeiler

Um die Wachstumsziele zu erreichen, hat sich das Management in mehreren Bereichen Ziele gesetzt. Unter anderem will es für neue Kunden Schokolade herstellen. Konkret sollen in den kommenden Jahren zwei Drittel neuen Outsourcing-Aufträge am Markt an Barry Callebaut gehen. Im Zuge des Salmonellenvorfalls im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen eher Kunden verloren.