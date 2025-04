Das alles verdauten die Anleger nicht so richtig. Die Barry-Callebaut-Aktien rauschten nach Bekanntgabe der Zahlen in die Tiefe. Am Schluss des Tages stand ein Minus von 21,5 Prozent auf 828 Franken zu Buche, dies notabene in einem klar festeren Gesamtmarkt nach der Wende im Zollstreit «USA gegen den Rest der Welt».