Nähere Angaben zum Verkäufe wurden keine gemacht, nur dass es sich jeweils um ein nicht-exekutiv tätiges Verwaltungsratsmitglied handelte. Laut dem jüngsten Geschäftsbericht 2024/25 kommt jedoch nur Verwaltungsrat Nicolas Jacobs als Verkäufer in Frage. Per Ende August 2025 hielt er persönlich rund 24'000 Aktien. Jedoch ist er über die Jacobs Investment 2 AG noch indirekt am Unternehmen beteiligt. Diese hält gut 30 Prozent an Barry Callebaut.