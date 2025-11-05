Planet A Foods ist laut einer Mitteilung vom Mittwoch der Hersteller von ChoViva, einer auf Sonnenblumenkernen basierenden Schokoladenalternative. Diese bietet laut den Partnern ein «authentisches» Geschmackserlebnis.
Mit der Zusammenarbeit reagiere Barry Callebaut auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und die hohe Volatilität am Kakaomarkt. Während Kakao weiterhin das Kerngeschäft des Konzerns bleibe, solle die Partnerschaft die Innovationsstrategie des Unternehmens erweitern und das Angebot diversifizieren.
ra/rw
(AWP)