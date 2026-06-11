Das Rückkaufangebot betraf einen Bond zu 900 Millionen Euro bis 2028, einen weiteren über 700 Millionen bis 2029 und einen dritten über 850 Millionen bis 2031. Auf den ersten oben genannten Bond entfielen dabei 399,9 Millionen, auf den zweiten 99,1 Millionen und auf den dritten 350 Millionen Euro.
«Wir sind mit dem Ergebnis unseres ersten Rückkaufangebots für auf Euro lautende Anleihen sehr zufrieden», lässt sich Finanzchef Peter Vanneste in der Mitteilung zitieren. Mit dem Rückkauf konnten die Bruttoverschuldung gesenkt und gleichzeitig die Kreditkennzahlen gestärkt werden, wie es weiter heisst. Der Rückkauf unterstützte zudem die Bemühungen des Unternehmens zum Schuldenabbau und zur Senkung der Finanzierungskosten.
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(AWP)