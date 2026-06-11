«Wir sind mit dem Ergebnis unseres ersten Rückkaufangebots für auf Euro lautende Anleihen sehr zufrieden», lässt sich Finanzchef Peter Vanneste in der Mitteilung zitieren. Mit dem Rückkauf konnten die Bruttoverschuldung gesenkt und gleichzeitig die Kreditkennzahlen gestärkt werden, wie es weiter heisst. Der Rückkauf unterstützte zudem die Bemühungen des Unternehmens zum Schuldenabbau und zur Senkung der Finanzierungskosten.