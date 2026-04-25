Gewerbe ist zufrieden

Auch die MCH Group setzt auf die Erfahrungen aus dem letzten Jahr. In den Messehallen fanden vergangenen Mai zahlreiche Nebenevents für ESC-Fans statt. Das Unternehmen wolle dies in den Gesprächen mit potenziellen Veranstaltern einbringen. Ob sich diese im Einzelfalle aufgrund des ESC für Basel entscheiden, lasse sich nicht immer mit Sicherheit sagen. Der Effekt sei jedoch spürbar und fliesse in die Kundengespräche ein, teilte eine MCH-Mediensprecherin mit.