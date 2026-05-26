Höhere Investitionen

Deutlich höher als budgetiert fallen die Nettoinvestitionen aus. Sie werden auf 787 Millionen Franken geschätzt, was rund 240 Millionen Franken über dem Budget liegt. Die Regierung hatte dem Grossen Rat einen Nachtragskredit von 240 Millionen Franken für Darlehen an das Universitätsspital Basel beantragt. Mit dem Geld soll unter anderem der Kauf des Claraspitals finanziert werden.