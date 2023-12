Der Baselbieter Eric Nussbaumer (SP) wird am (morgigen) Montag voraussichtlich zum Nationalratspräsidenten gewählt. Der 63-jährige Elektroingenieur politisiert seit 16 Jahren in der grossen Kammer. Vor allem in der Energie- und Europapolitik hat er im Parlament Akzente gesetzt.

03.12.2023 13:00