Am Ende wurden folgende Personen von der Wählbarkeit in die PUK ausgeschlossen: aktuelle und ehemalige Bankratsmitglieder sowie Angestellte der BLKB, Mitglieder von Bank- und Verwaltungsräten anderer Banken, aktuelle und ehemalige Mitglieder der Finanzkommission, Personen mit aktuellem oder ehemaligem Mandatsverhältnis zur BLKB und Mitglieder von Leitungsgremien anderer Banken.