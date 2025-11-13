Gemäss seinem Vorstoss sieht Agostini die Schuld für den 105-Millionen-Abschreiber der BLKB auf die Digitalbank Radicant beim Bankrat der Kantonalbank. Er fragt, ob das Germium überhaupt in der Lage sei, die Bank zu stabilisieren und möchte es deshalb rasch erneuern. Im Gegensatz zur schriftlichen Version des Postulats gehe es aber nicht um die Wahl des neuen CEO, erklärte Agostini.