Im Zuge der Trassee-Erneuerung benötigte die BLT einen Zaun auf der besagten Strecke. Dieser soll über 400 PV-Modulen verfügen, die auf beiden Seiten Sonneneinstrahlung in Strom umwandeln. Sie sollen in Zukunft eine Maximalleistung von 194 Kilowatt-Peak pro Quadratmeter (kWp), heisst es im Communiqué. Mit einem Gestell-System in Basaltgrau werde sich der Solarzaun gut in das Stadtbild einfügen und gleichzeitig die Traminfrastruktur für die Energiegewinnung genutzt.