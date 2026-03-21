Grundsätzlich verteidigte Kamieth die Entscheidung für den Bau des neuen Werks. Daran änderten nicht einmal geopolitische Risiken wie die Gefahr eines Kriegs um Taiwan etwas. «Wenn wir aufhören, in China zu investieren, ziehen wir uns aus der Hälfte des Weltmarkts zurück. Dieses Szenario ist für mich deutlich risikoreicher als eine Investition in China», sagte der BASF-Chef. Zu den Folgen des Irankriegs und der Blockade der Strasse von Hormus für BASF sagte Kamieth: «Aktuell sind die Auswirkungen noch überschaubar. Die Strasse von Hormus stellt für uns derzeit keinen unmittelbaren Engpass für Rohstoffe oder den weltweiten Produktvertrieb dar.»