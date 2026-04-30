BASF habe in China zuletzt einen Umsatz von rund acht Milliarden Euro erzielt. In den USA sei es fast das Doppelte, in Europa etwa das Dreifache. Perspektivisch soll das Chinageschäft ähnlich gross werden wie unser USA-Geschäft, kündigte der Vorsitzende an. «Aber auch das ist keine Abhängigkeit von einem einzelnen Markt, sondern entspricht der Realität in unserer Branche.» China stehe für rund die Hälfte des globalen Chemiemarkts.