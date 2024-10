Der Chemiekonzern BASF hatte zuletzt gemeldet, einige unrentable Anlagen in Ludwigshafen schliessen zu müssen - nun kündigte das Unternehmen in einem Segment eine Ausweitung an. Am Stammwerk produziere der Konzern ab 2027 rund 50.000 Tonnen graues Dämmmaterial pro Jahr mehr, teilte ein Sprecher mit. «Mit den zusätzlichen Mengen soll die wachsende Nachfrage am Markt bedient werden.» Aktuell betrage die jährliche Produktionskapazität des Materials in Ludwigshafen rund 200.000 Tonnen pro Jahr.