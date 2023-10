Der weltgrösste Chemiekonzern BASF will sich weiterhin von seiner Tochter Wintershall Dea trennen. «Wir verfolgen weiter unser strategisches Ziel, den 72,7-prozentigen BASF-Anteil an Wintershall Dea zu veräussern und arbeiten an verschiedenen Optionen dafür», bekräftigte Finanzchef Dirk Elvermann am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Wintershall Dea will bis Mitte 2024 die Geschäfte mit Russland-Bezug rechtlich trennen. Den nichtrussischen Teil wolle BASF zu Geld machen. Der Konzern hält gut 70 Prozent an Wintershall Dea. Der Rest gehört der Beteiligungsgesellschaft LetterOne.

31.10.2023 11:34