Der weltgrösste Chemiekonzern BASF wird nach einem überraschend guten zweiten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Für 2026 peilt der Vorstand für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen nun 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro an, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Zuletzt hatte das Management um BASF-Chef Markus Kamieth 6,2 bis 7,0 Milliarden Euro in Aussicht gestellt - nach 6,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechneten im Schnitt mit einem Anstieg auf 7,3 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die BASF-Aktie geriet nach den Neuigkeiten unter Druck und lag zuletzt als grösster Verlierer im Dax mit 4,7 Prozent im Minus.