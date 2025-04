Der Chemiekonzern BASF investiert in eine neue Schwefelsäure-Anlage im Stammwerk in Ludwigshafen. Der Betrieb soll bis 2027 beginnen, wie das Dax -Unternehmen mitteilte. Die Investition werde «im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich» liegen. Die Produktionsanlage soll die wachsende Nachfrage nach fortschrittlich gefertigten Halbleiterchips in Europa bedienen, die etwa in Automobil-, Mobilfunk- und KI-Chip-Anwendungen eingesetzt werden.