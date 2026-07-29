Den angekündigten Verkauf von Werkswohnungen setzte BASF erst jüngst zum Teil aus. Das Geschäft würde derzeit nicht den angestrebten Mehrwert erzielen, hatte das Unternehmen in der vergangenen Woche mitgeteilt. Die Voraussetzungen am Immobilien- und Kapitalmarkt hätten sich in den vergangenen Monaten massgeblich verändert. Eigentlich will der Konzern sich mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren, um die Wettbewerbsfähigkeit und das Stammwerk zu stärken. Bei Gewerkschaften und Landespolitik war der geplante Wohnungsverkauf auf Kritik gestossen.