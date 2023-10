Des Weiteren will das Unternehmen jährlich noch mehr von Sparprogrammen profitieren. «Wir arbeiten weiterhin konsequent an unseren Kostenstrukturen, um die Wettbewerbsfähigkeit der BASF zu verbessern, vor allem in Europa», erläuterte Finanzchef Dirk Elvermann. Dabei geht er von noch höheren Einsparungen ausserhalb der Produktion aus. Insgesamt sollen die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um rund 1,1 Milliarde Euro gesenkt werden. Bislang hatte BASF hier Kosteneinsparungen von rund einer Milliarde Euro angepeilt. Der Konzern hatte bereits im Februar wegen verschlechterter Geschäfte und erschwerter Rahmenbedingungen in Europa ein Sparprogramm aufgelegt, inklusive Stellenabbau.