"Wir erwarten für die zweite Jahreshälfte 2023 keine weitere Abschwächung der Nachfrage weltweit - auch wenn wir in Europa und den USA rezessive und in China gedämpfte Entwicklungen sehen", sagte Konzernchef Martin Brudermüller. Die Bestände an Chemierohstoffen in den meisten Abnehmerindustrien seien bereits stark abgebaut worden. "Allerdings erwarten wir nur eine zaghafte Erholung, da wir davon ausgehen, dass die weltweite Nachfrage nach Konsumgütern schwächer wachsen wird als bisher angenommen." Damit blieben auch die Margen unter Druck.