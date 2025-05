«Wachstumstreiber für die Chemie ist und bleibt Asien», sagte BASF-Chef Markus Kamieth bei der virtuellen Hauptversammlung des Dax -Konzerns. Der Fokus liege vor allem auf China: «Wir wollen in China weiter mit dem Markt wachsen. Unser neuer Verbundstandort in Zhanjiang ist hierfür die Basis.» BASF investiert in der südchinesischen Provinz Guangdong Milliardensummen in Zhanjiang. Kritiker warnen jedoch seit geraumer Zeit, der Chemiekonzern mache sich damit nach teuren Abschreibungen in Russland erneut abhängig von einem autokratischen Regime.