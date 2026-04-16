Saatgut aus dem globalen Liefernetzwerk von BASF werde in den Anlagen von Nunhem gereinigt, aufbereitet, geprüft und für den Versand vorbereitet, bevor es an Kunden in aller Welt ausgeliefert wird. Durch den Umbau werde die Gesamtfläche der Anlagen von derzeit rund 20.000 Quadratmetern um rund 6.000 Quadratmeter erweitert. Nach Fertigstellung würden die Anlagen energieeffizienter, vollständig mit Strom aus erneuerbaren Quellen und damit deutlich emissionsärmer betrieben, hiess es./csc/DP/stw