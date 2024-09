Der Chemiekonzern BASF stellt die Zukunft weiterer Anlagen am Konzernsitz in Ludwigshafen in Frage. «Die Mehrzahl der Anlagen ist in ihren jeweiligen Märkten wettbewerbsfähig», sagte Vorstandsmitglied Katja Scharpwinkel anlässlich einer Kapitalmarktveranstaltung des Konzerns am Donnerstag in Ludwigshafen. Laut einer konzerneigenen Analyse erzielten einzelne Anlagen und Produktionslinien jedoch keine ausreichenden Erträge mehr. Die Managerin erklärte dies mit einer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit oder einer strukturell zu geringen Auslastung.