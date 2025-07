Für 2025 strebt BASF nun beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 7,3 Milliarden bis 7,7 Milliarden Euro an, wie das Dax -Unternehmen überraschend am Freitag nach Börsenschluss in Ludwigshafen mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen 8,0 Milliarden bis 8,4 Milliarden Euro angepeilt - nach knapp 7,9 Milliarden im Vorjahr. Analysten rechneten im Schnitt mit einem Ergebnis von 7,6 Milliarden Euro.