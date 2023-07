Der weltgrösste Chemiekonzern BASF hat wegen einer schwachen Nachfrage die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Wie der Konzern am Mittwoch überraschend in Ludwigshafen mitteilt, peilt die BASF-Führung für 2023 nun einen Umsatzrückgang auf 73 bis 76 Milliarden Euro an, nach 87,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Bisher war die Prognose mit 84 bis 87 Milliarden Euro deutlich höher.

12.07.2023 18:43