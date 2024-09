Der weltgrösste Chemiekonzern BASF will seine Agrarsparte an die Börse bringen. Das kündigte Vorstandschef Markus Kamieth bei der Präsentation der neuen Strategie des Dax-Konzerns am Donnerstag an. Am Heimatstandort Ludwigshafen stehen zusätzliche Anlagen auf dem Prüfstand, doch der Vorstand setzt weiterhin auf den Heimatstandort am Rhein. So soll der Gewinn des Konzerns im Tagesgeschäft bis 2028 wieder deutlich steigen. Kürzen will der Vorstand die Dividende.