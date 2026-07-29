Der weltgrösste Chemiekonzern BASF will ab August weitere eigene Aktien zurückkaufen. Das neue Programm habe ein Volumen von bis zu einer Milliarde Euro, teilte der im Dax notierte Konzern am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Der Rückkauf eigener Aktien soll bis Ende April 2027 abgeschlossen werden. Es sei Teil des im September 2024 angekündigten Aktienrückkaufs in Höhe von insgesamt vier Milliarden Euro bis Ende 2028. Die zurückgekauften Aktien möchte das Unternehmen einziehen. Damit soll das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden.