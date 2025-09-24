Der BASF -Konzern stellt das Geschäft und die Produktion von Hydrosulfiten in Ludwigshafen ein. Hydrosulfite werden etwa im Färbevorgang in der Textilindustrie und in der Zellstoff- und Papierverarbeitung als Bleichmittel verwendet. Die Entscheidung sei Teil der laufenden strategischen Prüfung der Produktionsstruktur am Standort, teilte das Unternehmen in der pfälzischen Stadt mit.