Der weltgrösste Chemiekonzern BASF hat auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren bekommen. «In nahezu allen Branchen und Regionen war das Kaufverhalten der Kunden nach wie vor zurückhaltend», sagte Vorstandsvorsitzender Markus Kamieth am Mittwoch laut einer Mitteilung. Der Umsatz schrumpfte im dritten Quartal im Jahresvergleich um 3,2 Prozent auf 15,23 Milliarden Euro. Rechnet man das verkaufte Lacke-Geschäft heraus, dann ging der Erlös um 3,3 Prozent auf 14,33 Milliarden Euro zurück.