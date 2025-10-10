Der geplante Verkauf ist ein weiterer Schritt in dem von Kamieth geplanten Umbau des Chemie-Riesen, der schon länger unter einer allgemeinen Branchenflaute leidet. Wichtige Kunden der Lack-Sparte kommen etwa aus der deutschen Autobranche, die auch wegen der Konkurrenz aus China und des Verschlafens des E-Autobooms in Teilen der Welt mit Problemen ringt. Laut BASF-Angaben erzielt der Bereich mit 10.300 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro. Der Buchwert per Ende 2024 belief sich laut BASF auf 3,3 Milliarden Euro. Anfang der Woche hatte bereits die «Financial Times» berichtet, dass sich BASF und Carlyle in Exklusivgesprächen befänden./lew/err/he