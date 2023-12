Der Chemiekonzern BASF gliedert zwei seiner Sparten in eigene Gesellschaften aus. Ebenso wie das Beschichtungsgeschäft sollen dadurch auch die Bereiche Batteriematerialien und Landwirtschaft eigenständiger agieren können, erklärte der scheidende Konzernchef Martin Brudermüller am Donnerstag in Ludwigshafen in einer Telefonkonferenz. Einem denkbaren Verkauf der Bereiche und möglichem Lohndumping erteilte der Manager eine Absage. Die Bereiche bleiben «alle Teil der BASF». Betroffen sind laut Finanzvorstand Dirk Elvermann etwa 2390 Jobs in Deutschland. Die weltweiten Zahlen stünden noch nicht fest.

07.12.2023 17:57