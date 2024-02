Beim Chemiekonzern BASF sind 2023 aufgrund der schwachen Nachfrage vor allem in Europa Umsatz und Ergebnisse eingebrochen. «In absoluten Zahlen haben unsere Teams jedoch in allen wichtigen Ländern einen positiven Ergebnisbeitrag geliefert - mit Ausnahme von Deutschland», sagte Martin Brudermüller am Freitag laut einer Mitteilung. Das Ergebnis hierzulande habe dabei unter dem deutlich negativen Ergebnis am grössten Produktionsstandort Ludwigshafen gelitten. Daher sei es notwendig, am Stammsitz weitere Massnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit vorzunehmen. Die Aktie notierte vorbörslich kurz vor Handelsstart leicht im Plus.

23.02.2024 08:59