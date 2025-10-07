Grosser Fisch in kleinem Teich

Ermöglicht werden soll dies laut Veitch auch durch die Marktstellung des Unternehmens. Schon heute zähle Basilea zu den führenden Akteuren im Bereich schwerer bakterieller und fungaler Infektionen. «Wir konzentrieren uns auf schwere Infektionen, die durch Bakterien oder Pilze verursacht werden und deren Behandlung im Spital beginnt», so der CEO. «Das klingt vielleicht weniger sexy als etwa die Krebsforschung. Doch in Wahrheit sind diese Medikamente die eigentlichen Arbeitspferde der modernen Medizin.»