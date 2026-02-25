Insgesamt könnte Basilea im Rahmen des Vertrags bis zu 147 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
awp-robot/uh
(AWP)
Basilea hat von der US-Behörde BARDA weitere 6,0 Millionen US-Dollar zur Entwicklung des oralen Antibiotikums ceftibuten-ledaborbactam erhalten. Das Mittel soll zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen eingesetzt werden.
Insgesamt könnte Basilea im Rahmen des Vertrags bis zu 147 Millionen US-Dollar an Fördermitteln erhalten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
awp-robot/uh
(AWP)
|Name
|Aktuell
|+/-%
USDFXR
|1.18
08:20:22
|+0.24%
+0.00