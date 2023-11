Das Biopharmaunternehmen Basilea erweitert sein Portfolio mit einem Zukauf. Für eine Vorauszahlung von 37 Millionen US-Dollar erwirbt das Unternehmen von der Pfizer-Tochter Amplyx Pharmaceuticals die Rechte am Medikamentenkandidaten Fosmanogepix. Dabei handelt es sich um ein Breitspektrum-Antipilzmittel in der klinischen Entwicklungsphase. Gleichzeitig passt Basilea den Gewinnausblick nach unten an.

13.11.2023 17:27