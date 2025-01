Bei Basilea hängt viel vom Erfolg des Antimykotikums Cresemba (Isavuconazol) und des Antibiotikums Zevtera (Ceftobiprol) ab. Das Geschäft mit Cresemba wachse stark und habe Basilea 2024 mehrere Meilensteinzahlungen beschert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Antipilz-Medikament war Ende 2024 in 70 Ländern auf dem Markt, auch in den USA und den meisten EU-Staaten.